МИД Польши призвал представителей РФ вернуться в СЦКК в Донбассе

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Донбассе и призвало Россию вернуть военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), говорится в заявлении ведомства, распространенном на его сайте в субботу.

«Мы выражаем надежду, что российская сторона решит немедленно вернуться в СЦКК», — говорится в заявлении польского МИД.

В нем подчеркивается, что ведомство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины, о которой предупреждала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.