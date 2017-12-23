Партия Зюганова выдвинула кандидатом в президенты миллионера Грудинина

В субботу, 23 декабря, предвыборный съезд ЦК КПРФ поддержал кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина для участия в выборах президента в 2018 году. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает Интерфакс.

По его словам, накануне пленум ЦК КПРФ единогласно выдвинул Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз — длительные дискуссии в среде народно-патриотических сил, объединившихся вокруг КПРФ.

Зюганов также заявил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина.

Также на съезде Зюганов представил программу, с которой кандидат от КПРФ пойдет на президентские выборы. Она называется «10 шагов к достойной жизни».

Миллионер и предприниматель Грудинин известен своими яркими заявлениями на экономическую тематику. Оппозиционно настроен к курсу правительства России.