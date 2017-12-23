НАТО зафиксировало активность российских субмарин возле подводных кабелей

Североатлантический альянс (НАТО) заметил активность российских подводных лодок в районе северной Атлантики. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на адмирала ВМС США Эндрю Леннона.
«Активность российских подводных лодок в районе северной Атлантики, где проложены связывающие Северную Америку и Европу кабели, сейчас высока как никогда. Россия совершенно определенно интересуется подводной инфраструктурой стран НАТО», — сказал он.
Кроме того, с Ленноном согласился один из глав ВВС Великобритании Стюарт Пич.Он считает, существует реальная опасность, что российские подводные лодки могут повредить интернет-кабели, проложенные вдоль линии первого трансатлантического телеграфа и тем самым нанести ущерб мировой экономике.
Напомним, ранее Североатлантический альянс призвал Российскую Федерацию (РФ) не нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в опубликованном пресс-службой НАТО заявлении.
«Соединенные Штаты (США) соблюдают свои обязательства по Договору о РСМД и обязуются строго выполнять его. Союзники определили российскую ракетную систему, которая вызывает серьезные опасения», — говорится в сообщении. Согласно заявлению, НАТО призывает РФ «серьезно и прозрачно решать эти проблемы и активно участвовать в техническом диалоге с США».
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