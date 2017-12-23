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Украина выделила 120 миллионов гривень на подготовку к Олимпиаде-2018

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Украина выделила 120 миллионов гривень на подготовку к Олимпиаде-2018

Руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов рассказал о деньгах, которые выделило государство на подготовку к Олимпийским играм-2018. Об этом пишет Плюс Спорт.

«Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. В элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной.

Всего на зимние виды спорта государство выделило 120 миллионов гривен, 60 из них мы направили на биатлон. Считаю это решение логичным, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Ну а еще 60 миллионов распределили на другие зимние виды спорта», — сказал Амирханов.

Напомним, зимние Олимпийские Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане.

финансирование, Министерство молодежи и спорта, Олимпиада-2018
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