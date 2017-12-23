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Зубко анонсировал обязательную передачу городам полномочий и функций ГАСИ

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Зубко анонсировал обязательную передачу городам полномочий и функций ГАСИ

В правительстве намерены переходить к обязательной передачи городам полномочий и функций Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Об этом заявил вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает его пресс-служба.

«Мы прошли то время, когда добровольно передавали полномочия по оформлению разрешений на строительство на места. Есть город Хмельницкий, Полтава, которые отказались брать на себя эти полномочия — у них и так все хорошо. Поэтому мы будем переходить к обязательной передачи полномочий и функций Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины», — отметил он в интервью Левому берегу.

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По словам Зубко, ГАСИ — это орган, который контролирует наличие тех или иных документов.

«Орган местного самоуправления утверждает проект землеотвода, выделения или предоставления в аренду этого земельного участка, вместе с местным управлением архитектуры определяют „красные линии“ и ограничения по высотности. Есть закон об органах местного самоуправления, там выписан исчерпывающий перечень вопросов, за которые ответственна местная власть. Мы уже прошли стадию, когда добровольно передавали полномочия по оформлению разрешений на строительство на места. Теперь стоит поставить на этом точку», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что сейчас реализуются концептуальные изменения в сфере застройки.

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«Мы сделали важный шаг — переход от категорий сложности строительства к классу последствий. И этим оборвали коррупционную составляющую между 3 и 4 категориями. Когда под индивидуальное строительство берется 20 соток, а на ней строят „свечу“. Мы сделали так, что практически по 1-м классу последствий заходят только действительно малые объекты. Все остальное — разрешительная процедура, которая предусматривает наличие проекта, технических условий, плана территории, градостроительного ограничения», — подчеркнул чиновник.

Зубко отметил, что любое коррупционное решение предшественников по застройке может отменить действующий городской совет.

«Община видит отсутствие инфраструктуры, социальной инфраструктуры. В Киеве — Киевский городской совет представляет ее интересы. Пожалуйста, принимайте решение, отменяйте разрешения и градостроительные ограничения», — пояснил министр.

Геннадий Зубко, ГАСИ
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