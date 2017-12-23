Телеведущую Ксению Собчак выдвинули кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что кандидатуру К.Собчак поддержало 93 участника съезда партии 23 декабря. Против проголосовало семь человек, трое — воздержались.

На съезде Собчак представила свою предвыборную программу, которую назвала «123 трудных шага». Журналистка пояснила, что «эта платформа нуждается в серьезном обсуждении, потому что это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе».

Главным приоритетом во внешней политике К.Собчак называет мирные и добрососедские отношения с другими странами, в экономической политике — благосостояние граждан РФ, в социальной политике — образование.