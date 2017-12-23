Премьер Испании готов к сотрудничеству с новым правительством Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что готов вести диалог с новым правительством Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Однако он подчеркнул, что готов к сотрудничеству только до того момента, пока новое правительство Каталонии действует «в рамках закона».

Согласно информации издания, Рахой готов к переговорам с лидером партии-победителя выборов.

«Человек, с которым нужно сесть за переговоры, это человек, который выиграла выборы», — заявил Рахой.

При этом чиновник признает, что «радикализация в каталонском обществе остается очень высокой».

«На мой взгляд, негативная оценка результатов этих выборов заключается в том, что те из нас, кто хотел перемен, не получили достаточно мест для достижения этой цели», — подытожил Рахой.

Напомним, на выборах в парламент Каталонии партии, выступающие за независимость региона, по результатам подсчета 100% голосов получили абсолютное большинство в парламенте автономии.