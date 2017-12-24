Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ

Президент Петр Порошенко назначил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Ими стали Виктория Морозова (указ № 428) недавно уволенная из комиссии в порядке ротации, а также Вадим Таратун (указ № 429).

Они смогут находится на должностях не более трех месяцев. Предполагается, что к этому времени конкурсная комиссия выберет постоянных членов НКРЭКУ.

Напомним, осенью 2016 года Верховная Рада приняла закон о независимом регуляторе в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Согласно документу, действующие председатель и члены регулятора должны быть уволены в срок от шести до 18 месяцев со дня вступления закона в силу (8 декабря 2016 года). Очередность увольнения главы и членов НКРЭКУ закон оставил на усмотрение президента.

К концу 2017 года были уволены Юрий Голляк, Владимир Евдокимов, Борис Цыганенко и Виктория Морозова. В результате в НКРЭКУ осталось только два человека, тогда как для принятия решений нужно четыре голоса.

Члены НКРЭКУ должны отбираться номинационной комиссией. Однако формирование комиссии завершилось только 17 ноября 2017 года, и провести открытый конкурс она еще не успела. Чтобы избежать недееспособности регулятора, депутаты разрешили президенту назначить временных, на срок до трех месяцев, членов НКРЭКУ.

В переходных положениях закона о НКРЭКУ прописали, что до назначения нового состава регулятора и в случае его недееспособности Президент Украины может заполнить вакантные должности, пока они не будут заполнены конкурсной комиссией.