Авиакомпания Azur Air Ukraine пополнит флот двумя самолетами Boeing в 2018 году

В 2018 году авиакомпания Azur Air Ukraine, выполняющая чартерные рейсы, намерена пополнить свой парк еще двумя Boeing 737-900ER в придачу к первому такому лайнеру, полученному 21 декабря текущего года. Это позволит перевозить в среднем на одном рейсе больше на 26 пассажиров.

По мере обновления флота, имеющиеся сейчас два Boeing 737-800 будут выведены из эксплуатации. Об этом рассказал гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов.

«Сейчас мы оперируем двумя самолетами Boeing 737-800. Но в связи с тем, что турпоток увеличивается, решили перевооружиться на Boeing 737-900ER. Первая машина придет на этой неделе (22 декабря воздушное судно уже начало выполнять рейсы для авиакомпании. — ЦТС), вторая — в начале следующего года. Кроме того, к концу 2018 г. ожидаем и третье такое ВС», — сообщил топ-менеджер.

Комментируя судьбу Boeing 737-800, К. Антонов заявил: «Будем выводить их из парка. Таким образом, мы будем оперировать более пассажироемкими ВС. Сейчас у наших Boeing 737-800 по 189 мест, а у Boeing 737-900ER будет по 216–220 мест. Выводить будем потихоньку, после того как получим Boeing 737-900ER. Три Boeing 737-900ER будут способны справиться с запросами наших партнеров-туроператоров, поэтому нет смысла оставлять в парке Boeing 737-800».

Он также добавил, что благодаря использованию Boeing 737-900ER компания сможет перевозить на рейсе примерно на 26 пассажиров больше, чем сейчас. «Кроме того, за счет применения более вместительных самолетов мы решаем проблему с дефицитом слотов в аэропортах. Это сейчас самое дорогое в авиаузлах. Аэропорты стараются выдать слоты в первую очередь регулярным рейсам, а уже потом чартерным. Поэтому мы решили пойти путем наращивания не количества бортов, а их емкости», — пояснил он.

Самолеты будут взяты в лизинг. По утверждению Антонова, всем воздушным судам не более 10 лет, ранее они эксплуатировались европейскими авиакомпаниями.

Напомним, что создаваемая сейчас в Украине авиакомпания SkyUp намерена получить в свой флот до 12 самолетов за пять лет. Перевозчик начнет работу в 2018 году с четырьмя воздушными судами, а в дальнейшем планирует закупить даже Boeing 737 Max.