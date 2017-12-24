Автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии

ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло в пригороде Кошице (Словакия) вчера, 23 декабря. Об этом сообщает УНИАН.

Столкнулись микроавтобус «Renault Master» и легковой автомобиль «Suzuki Ignis». Предварительно известно, что в микроавтобусе на польской регистрации находились 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

По информации словацких правоохранителей, причиной ДТП стало то, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем.