Порошенко назвал американское оружие для Украины прививкой от российской агрессии

Президент Петр Порошенко приветствует решение США о предоставлении Украине оборонительного оружия и считает его достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Как и договаривались с Президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США», — отметил Порошенко.

По словам главы государства, это принципиальный и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсон.

«Благодарен за лидерство Президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием», - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских бойцов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Это также трансатлантические прививки от российского вируса агрессии», — добавил Порошенко.