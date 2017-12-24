Порошенко назвал американское оружие для Украины прививкой от российской агрессии

Президент Петр Порошенко приветствует решение США о предоставлении Украине оборонительного оружия и считает его достойным ответом на продолжение оккупации украинской территории.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Как и договаривались с Президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США», — отметил Порошенко.
По словам главы государства, это принципиальный и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время его вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсон.
«Благодарен за лидерство Президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России — достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием», - подчеркнул Порошенко.
Он подчеркнул, что американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских бойцов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
«Это также трансатлантические прививки от российского вируса агрессии», — добавил Порошенко.
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Из любого дерьма эта жидяра пытается сделать пиар, да пофигу это забавное стрелковое оружие, чисто для даунов. Какая вам разница идиоты, какие у вас гранатомёты, если вас расстреливают из артиллерии с 40-50км ?
Вот это главнокомандующий! А поляки, говорят, Миги заменили на F16, которые не летают.