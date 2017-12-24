Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года. Об этом сообщает издание Avianews, ссылаясь на систему бронирования Wizz Air.

Информацию о переносе рейсов на июнь подтвердили в колл-центре перевозчика, не уточнив причины данного решения.

Помимо переноса запуска новый рейсов Wizz Air также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер, свидетельствуют данные системы бронирования.

Подобные действия лоукостер могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен был открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.