Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года. Об этом сообщает издание Avianews, ссылаясь на систему бронирования Wizz Air.
Информацию о переносе рейсов на июнь подтвердили в колл-центре перевозчика, не уточнив причины данного решения.
Помимо переноса запуска новый рейсов Wizz Air также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер, свидетельствуют данные системы бронирования.
Подобные действия лоукостер могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен был открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.
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