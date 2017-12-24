В ОБСЕ раскритиковали решение суда по делу Крысина

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным сроком Юрия Крысина, который причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает DW.

По словам Дезира, подобное решение системы правосудия по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия ведет к безнаказанности

«Поздравляю обвинение одного из главных нападающих и организаторов атаки, однако серьезно обеспокоен приговором, который ограничивает право на правосудие семью журналиста», — заявил представитель ОБСЕ.

Кроме того он отметил, что через более трех лет спустя исполнители этого преступления до сих пор полностью не привлечены к ответственности.

Также Дезир призвал «проводить полные и эффективные расследования всех смертей журналистов и приложить все усилия, чтобы положить конец безнаказанности подобных преступлений».