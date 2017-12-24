Гречка подешевела за год на 25%

В Украине за последние два года площади посева гречихи выросли на 35,3 тыс. га.

В 2017 году площади посевов гречихи достигли 163 тыс. га, при этом 45% площадей было засеяно отечественными сортами. Отмечается, что это связано с высокой рентабельностью выращивания культуры. Аграрии утверждают, что при правильных условиях, на 1 га земли, засеянной гречкой, можно получить чистой прибыли на 12 тыс. гривен.

«Хороший урожай гречихи — это 2 тонны с га, но отдельные хозяйства, которые предусмотрительно готовятся к выращиванию этой культуры, уделяя большое внимание семейному материалу, технологии выращивания и сбора этой культуры, получают с одного гектара по 3 тонны крупы и больше», — рассказал директор Института сельского хозяйства НААН Виктор Кабанец.

Так, в 2017 году гречка оказалась единственным продуктом, который подешевел. Сейчас килограмм гречки стоит около 17 гривен, что почти на 25% дешевле, чем в прошлом году.

Если производство гречневой крупы будет и дальше расширяться, то цены на один из самых популярных продуктов в Украине продолжат падать.