В Минобороны уточнили потери в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ. Один военный погиб, еще один был ранен. Данные по потерям уточнил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Один военнослужащий погиб и еще один ранен. В районе Луганского вражеский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего. Спустя полтора часа там же, в Луганском, во время минометного обстрела получил ранение еще один наш военный. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — сказал Мотузяник.

По его словам, всего за минувшие сутки противник девять раз открывали огонь на двух направлениях, используя пехотное оружие, БМП и минометы 82-мм калибра.