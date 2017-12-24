«Укрзализныця» приостановила онлайн-возврат билетов из-за перекупщиков

«Укрзализныця» из-за активности перекупщиков железнодорожных билетов пошла на «беспрецедентный» шаг, приостановив возврат проездных документов через интернет до 14 января.
Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервиса компании Игорь Романков на железнодорожном портале «Магистраль».
«Когда за 45 суток была открыта продажа билетов на 29 декабря, вагоны раскупались на 100% за 10 минут. То есть кто-то сидел перед монитором и ждал, когда в системе появятся предпраздничные рейсы. Согласитесь, такие четкие планы могут иметь только студенты. 50% людей не могут знать за 45 дней, будет ли у них возможность 29 декабря в конкретное время отправиться в путешествие», — рассказал он.
По словам Романкова, были обнаружены отдельные электронные адреса, на которые скупалось большое количество билетов. Многие проездные документы были оформлены на пассажира, у которого вместо имени и фамилии было указано «ААА». При блокировке этой «фамилии» появлялись другие наборы случайных символов.
В каждом вагоне на пассажира с вымышленным именем бронировалось по четыре—восемь билетов.
«Прекратить такие злоупотребления можно, лишь прекратив возврат билетов через интернет. Основным условием сдачи билета в кассу является предоставление документа, удостоверяющего личность», — рассказал он.
Романов подчеркнул, что реальные пассажиры смогут в случае изменения своих планов сдать билет в кассу «без проблем и очередей».
«Как их будут сдавать „билетные предприниматели“, пока неизвестно», — подытожил он.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,11 0.0978
|2.807,18 0.1192
|100 евро
|3.276,22 0.0983
|3.330,12 0.1017
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0017
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