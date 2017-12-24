В центре Киева обвалилась стена между домами

В Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами, в результате чего были повреждены два автомобиля, жертв нет. Об этом сообщила спикер столичного управления ГосЧС Светлана Водолага в эфире телеканала «112 Украина».

«Информация к нам поступила около половины второго о том, что на Антоновича, 14Б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод. На месте газовая служба. В результате повреждения газопровода пожара не было, поэтому спасатели ГосЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации не привлекались. Также на месте работают спасатели службы спасения и районная администрация», — сказал она.