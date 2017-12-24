ЕС в 2018 году примет до 10 тыс. ливийских мигрантов

В 2018 году Евросоюз планирует принять из Ливии до 10 тыс. человек, которые сосредоточены в лагерях для беженцев, сообщил министр внутренних дел Италии Мако Миннити.
«В 2018 году до 10 тыс. беженцев получат возможность приехать в Европу, избегая рисков, по гуманитарным коридорам», — сообщил министр в интервью газете La Repubblica.
Заявление министра прозвучало вскоре после того, как группа беженцев в 162 человека из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Йемена прибыла в минувшую пятницу в Рим военным самолетом из Ливии.
В группу вошли одинокие женщины, дети без сопровождения взрослых, инвалиды. Она была первой, которая прибыла в Европу по линии Агентства ООН по делам беженцев.
По данным ООН, в настоящее время в Ливии находятся до 400 тыс. беженцев из различных стран Ближнего Востока и Африки, из них 36 тыс. — детей.
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