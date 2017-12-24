Биометрический контроль для россиян при въезде в Украину заработает с 27 декабря

С 27 декабря 2017 года в местах, где потенциально возможно нелегальное пересечение украино-российской границы, заработают мобильные комплексы биометрического контроля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
«С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами. С Новым годом, Гондурас! », - написал Шкиряк.
Он напомнил, что с 1 января 2018 каждый гражданин России, который будет намереваться попасть в Украину, будет вынужден оставить отпечатки пальцев. Все контрольно-пропускные пункты на украино-российской границе оборудовали системами снятия биометрических данных и подключили к базе Интерпола и Европола.
«Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола. Подчеркиваю, все. Мы это сделали! Лично для меня, это лучший подарок на НГ). Честно, я радуюсь. Следующий шаг — визовый режим с Мордором », - отметил Шкиряк.
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