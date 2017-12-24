Квасьневский дал Украине совет по НАТО

Украине стоит стремиться не к НАТО, а к общеевропейским оборонным силам. Об этом заявил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский в интервью для 112 International Insight.
«Что касается НАТО, здесь проблема сложная, здесь очень важно посмотреть, как будут эти все вопросы безопасности развиваться, потому что теперь видно, что Европа подписывала документы о том, как организовать свою структуру безопасности. Не думать, что вот есть НАТО, что оно нам поможет, а организовать европейские силы, европейский потенциал, потому что американская политика меняется. Это началось еще перед Трампом, они теперь фокусируются не только на атлантической зоне, они смотрят больше в сторону Азии. И здесь тоже будет важно, может быть, в этой системе безопасности и военного сотрудничества Европы можно найти какое-то место, которое будет хорошей гарантией безопасности для Украины», — сказал он.
Кроме того, Квасьневский выразил мнение, что Россия не хочет, чтобы Украина входила в ЕС. Более того, она заинтересована в организации кризиса Союза, чтобы он не мог принимать новых членов.
«Да, они (российские власти — Ред.) не хотят ЕС и Украины в ЕС. По-моему, Россия заинтересована, чтобы ЕС был в каком-то постоянном кризисе и не мог идти вперед. Им такой сценарий, что Украина будет в ЕС, не понравится, но его еще можно принять. Но что касается НАТО, их позиция жесткая. Потому что они были против расширения НАТО, я это понимаю хорошо, я боролся за это, помню наши разговоры с Ельциным, главный аргумент был, что во время объединения Германии Запад обещал Горбачеву, что как бывшая Германская демократическая республика дальше НАТО не пойдет. А пошло — в Польшу и так далее», — добавил экс-президент Польши.
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