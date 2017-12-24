Обнародовало зарплаты мэров украинских городов

Общественное движение «ЧЕСТНО» провело исследование зарплат управленцев украинских городов.
При том, что мэры городов это по сути топ-менеджеры, которые распоряжаются миллиардными бюджетами, их зарплаты очень разнятся и зависят от ряда факторов. Об этом рассказала координатор ЧЕСТНО-отчет Вита Думанская.
По словам активистки, исследование показало, что самую высокую зарплату среди руководителей областными центрами получает мэр Запорожья:
— Мэры это топ-менеджеры, они отвечают за миллиардные бюджеты, и они должны получать адекватную заработную плату. Больше всего (из мэров областных центров) у нас получает мэр Запорожья, господин Буряк — более 380000 гривен в год.
Очень хорошо оплачивается и труд мэра Львова Садового — 370 000. И далее — 320000 — мэр Тернополя. Эти мэры зарабатывают, скажем так, достаточно много. В среднем они нарабатывают в 6 раз больше, чем среднестатистическая зарплата жителей этих городов.
Есть у нас мэры, которые зарабатывают и меньше 60000. Это мэр Кропивницкого — господин Райкович — 56000. И мэр Житомира Сухомлин. И мэр Одессы Труханов — 68000.
Зарплата мэра Киева находится в золотой середине по сравнению с зарплатами коллег.
«Он зарабатывает около 170 000 гривен. Это где-то 10 000 гривен в месяц, это не зарплата руководителя, который осуществляет такую важную миссию, как управление городом », — отметила Думанская.
Она также объяснила, почему бывает такой большой разброс в зарплатах городских руководителей:
В тех городах, где мэр в хороших отношениях с советом, где у него есть большинство, они голосуют за нормальные премии для мэра. В тех, где идет жесткая конфронтация — совет держит мэра на минимальную зарплату. То, что ему по закону положено, то он и получает. Но есть такие случаи, когда мэр не требует эти деньги. Мы видели, когда мэром был Черновецкий, который работал за символическую 1 гривну. То же в Житомире. Сухомлин — он бизнесмен — сказал, что ему эти деньги совершенно не нужны, потому что он еще перед выборами ездил на хорошей машине.
Классный пример имеем в Днепре, когда Филатов четко коммуницирует, что зарплаты нужно повышать, и чтобы не нарваться на волну народного возмущения (люди не поддерживают, когда ты сам себе поднимаешь зарплату), Филатов сделал несколько волн повышений зарплат для своих чиновников, с низкого уровня начал, и уже последним этапом повысил зарплату мэра.
При этом Думанская сообщила некоторые интересные факты о зарплатах городских руководителей в Украине:
Мэр Житомира — самый бедный мэр в Житомирской области. В среднем мэры получают около 100-130 тысяч в год. В Одесской области мэр Одессы является самым бедным мэром в Одесской области. Но когда мы рассмотрели Днепропетровскую область — мы увидели самого богатого мэра Украины. Мэр Павлограда зарабатывает больше 480 000 в год.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,11 0.0978
|2.807,18 0.1192
|100 евро
|3.276,22 0.0983
|3.330,12 0.1017
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0017
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