Государство выплатило в декабре почти 120 млн грн компенсаций по теплым кредитам

Государство выплатило 118,7 млн грн в качестве компенсации «теплых кредитов» для населения и ОСМД в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Большую часть компенсации получили физические лица — 100,6 млн грн на утепление индивидуальных домов. На установку твердотопливных котлов — 4,2 млн грн.
ОСМД, которые привлекали «теплый кредит» на утепление многоэтажек, получили почти 14 млн грн.
«Компенсация с госбюджета составляет от 20% до 70% суммы «теплого кредита». Дополнительное возмещение предоставляет местная власть в ... местных программах удешевления «теплых кредитов», — уточнил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Программа «теплые кредиты», которая предполагает частичное возмещение из госбюджета средств, потраченных на энергоэффективные мероприятия, действует с 2014 года. На настоящий момент, почти 400 тыс. семей получили «теплых кредитов» на сумму свыше 5 млрд грн. Население и ОСМД получили почти 2 млрд грн возмещения.
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