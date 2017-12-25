Большинство украинцев выступают против любых реформ

Большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.
К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% – негативно, 6,9% - безразлично, 15,0% - затруднились ответить.
Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% - относились безразлично, 16,3% - затруднились ответить.
К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% - безразлично, 22,5% - затруднились ответить.
Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% - относились безразлично, 26,3% - затруднились ответить.
К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% - затруднились ответить.
Опрос Центра Разумкова был проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключение оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,00 0.0967
|2.806,75 0.1149
|100 евро
|3.275,67 0.0928
|3.329,74 0.0979
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0016
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