В Раде назвали возможные сроки назначения нового главы НБУ

Кандидатура нового главы Национального банка Украины (НБУ) будет внесена в Верховную Раду не ранее февраля 2018 года.
Об этом «Апострофу» заявил замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.
Он отметил, что президент до сих пор не внес в парламент кандидатуру нового главы НБУ. Причиной этого может быть отсутствие прогресса в переговорном процессе по кандидатуре на эту должность.
«В январе никаких серьезных голосований не будет, в том числе, по вопросу главы Нацбанка. Самое раннее — это февраль», — сказал Гончаренко.
КНапомним, что Валерия Гонтарева заявила о своей отставке с должности главы НБУ еще 10 апреля.
Среди основных кандидатур на пост главы НБУ — и.о. главы НБУ Яков Смолий и председатель правления «Райффайзен банк Аваль» Владимир Лавренчук.
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