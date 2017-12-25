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Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста

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Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России.

Дату акции Навальный пока не назвал.

Раннее Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года. Соответствующее обращение о начале «забастовки избирателей» было опубликовано в блоге Навального сразу после того, как 25 декабря Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента.

Согласно плану Навального, отныне все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов. В конечном итоге оппозиционер потребовал не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на этих выборах.

 

Россия, Алексей Навальный
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Комментарии (1)
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Гость
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Ronald Reygan 10 часов 16 минут назад

Я впевнений що Навального вбьють десь в центрі Москви на якомусь з мостів.

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