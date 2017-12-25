Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России.
Дату акции Навальный пока не назвал.
Спрашивают об уличной акции протеста против решения ЦИК. Да, конечно, мы будем устраивать общероссийскую акцию протеста. И мы будем её тщательно готовить. Она должна быть действительно общероссийской.— Alexey Navalny (@navalny) 25 декабря 2017 г.
Раннее Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года. Соответствующее обращение о начале «забастовки избирателей» было опубликовано в блоге Навального сразу после того, как 25 декабря Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента.
Согласно плану Навального, отныне все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов. В конечном итоге оппозиционер потребовал не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на этих выборах.
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Я впевнений що Навального вбьють десь в центрі Москви на якомусь з мостів.