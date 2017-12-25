Лучшие трейдеры Форекс – как стать богатым и успешным

Истории успеха участников Форекс рынка привлекают внимание пользователей – трейдеры сумели сколотить многомиллионное состояние, заключая сделки на финансовой бирже. Имена успешных трейдеров на слуху у широкой аудитории пользователей – шанс получить огромную прибыль на операциях купли-продажи есть у каждого участника рынка. Лучшие трейдеры Форекс своей работой демонстрируют, что получать с операций на бирже можно внушительные суммы денег, если применять эффективную стратегию торговли.

Путь к успеху

Секрет прибыльной торговли на Форекс рынке базируется на нескольких важных составляющих – хорошая теоретическая подготовка, ценный опыт торговли с forex simulation и на реальные деньги, качественное программное обеспечение, договор на посреднические услуги с надежным брокером. К этому нужно добавить грамотное управление капиталом и рисками, аналитические способности и умение правильно прогнозировать поведение тренда на разных временных дистанциях. Лучшие трейдеры Форекс пришли к успеху не сразу – получению колоссальных прибылей предшествовал кропотливый труд. Самые известные участники рынка, заработавшие на сделках миллионы долларов:

Джордж Сорос – наиболее успешные торги принесли трейдеру более миллиарда долларов, сломал Банк Лондона и подчинил себе британский фунт, ежегодно тратит 300 миллионов долларов на благотворительность.

Энди Кригер – сыграл на переоценке новозеландского доллара (киви). После Черной пятницы никто не спешил покупать доллар США, другие валюты были сильно переоценены. Кригер поставил на крупный лот, открыл ордера продажи, превышающие спрос, и стал миллионером.

Джим Чанос – «медведь» Форекс рынка, начал карьеру как финансовый аналитик. Заработал миллиарды долларов на прогнозировании банкротства крупных компаний и выгодной торговле индексами акций.

Стенли Дракенмиллер – разбогател на двойной ставке по одной валюте. После падения Берлинской стены заключил первые сделки на Форекс, увеличил капитал на миллиард долларов, поднял ценность немецкой марки на валютной бирже.

Лео Меламед – изменил технику работы на Форекс рынке, внес актуальные изменения в суть процесса торговли. Считается одним из лучших трейдров Форекс, автором дереватив и валютных фьючерсов, а начинал на торговле свининой.

Успех на бирже пришел к известным трейдерам не случайно – опытные финансисты сумели грамотно спрогнозировать развитие рынка в конкретной ситуации, реализовать собственную стратегию и получить на сделках колоссальную прибыль. Список имен лучших участников рынка можно продолжить – Ларри Вильямс, Тюдор Джонс, Льюис Борселино, Джон Арнольд, Мартин Шварц. История их успеха показывает, что на Форекс можно зарабатывать и получать высокую прибыль.

В чем секрет успешной торговли

Принятие правильного решения на основе четкой аналитики и прогноза – основной принцип, которого следует придерживаться в работе на бирже. Лучшие трейдеры Форекс действуют смело, но все сделки заключают обоснованно. Чтобы торговать в плюс, нужно придерживаться простых правил:

Использовать аналитические методы изучения рынка.

Распоряжаться капиталом с учетом вероятного риска.

Открывать ордера с фиксированной прибылью, убытком.

Не допускать влияния эмоций на принятие решений.

Генерировать прибыль, приумножая полученный доход.

Рынок Форекс – перспективное направление для заработка, но не все трейдеры достигают успеха. Прибыльные сделки зависят от умения оценивать риски, анализировать приоритетные направления торговли в конкретном временном интервале. Лучшие трейдеры рынка продолжают финансовую деятельность на бирже, занимаются обучением торговли на Форекс, принимают активное участие в реализации прибыльных инвестиционных проектов.