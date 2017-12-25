Лучшие трейдеры Форекс – как стать богатым и успешным

Истории успеха участников Форекс рынка привлекают внимание пользователей – трейдеры сумели сколотить многомиллионное состояние, заключая сделки на финансовой бирже. Имена успешных трейдеров на слуху у широкой аудитории пользователей – шанс получить огромную прибыль на операциях купли-продажи есть у каждого участника рынка. Лучшие трейдеры Форекс своей работой демонстрируют, что получать с операций на бирже можно внушительные суммы денег, если применять эффективную стратегию торговли.
Секрет прибыльной торговли на Форекс рынке базируется на нескольких важных составляющих – хорошая теоретическая подготовка, ценный опыт торговли с forex simulation и на реальные деньги, качественное программное обеспечение, договор на посреднические услуги с надежным брокером. К этому нужно добавить грамотное управление капиталом и рисками, аналитические способности и умение правильно прогнозировать поведение тренда на разных временных дистанциях. Лучшие трейдеры Форекс пришли к успеху не сразу – получению колоссальных прибылей предшествовал кропотливый труд. Самые известные участники рынка, заработавшие на сделках миллионы долларов:
Успех на бирже пришел к известным трейдерам не случайно – опытные финансисты сумели грамотно спрогнозировать развитие рынка в конкретной ситуации, реализовать собственную стратегию и получить на сделках колоссальную прибыль. Список имен лучших участников рынка можно продолжить – Ларри Вильямс, Тюдор Джонс, Льюис Борселино, Джон Арнольд, Мартин Шварц. История их успеха показывает, что на Форекс можно зарабатывать и получать высокую прибыль.
Принятие правильного решения на основе четкой аналитики и прогноза – основной принцип, которого следует придерживаться в работе на бирже. Лучшие трейдеры Форекс действуют смело, но все сделки заключают обоснованно. Чтобы торговать в плюс, нужно придерживаться простых правил:
Рынок Форекс – перспективное направление для заработка, но не все трейдеры достигают успеха. Прибыльные сделки зависят от умения оценивать риски, анализировать приоритетные направления торговли в конкретном временном интервале. Лучшие трейдеры рынка продолжают финансовую деятельность на бирже, занимаются обучением торговли на Форекс, принимают активное участие в реализации прибыльных инвестиционных проектов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,00 0.0967
|2.806,75 0.1149
|100 евро
|3.275,67 0.0928
|3.329,74 0.0979
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0016
|Курс, UAH
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