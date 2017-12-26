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Телеканалы выполняют языковые квоты в среднем на 98%, – Костинский

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Телеканалы выполняют языковые квоты в среднем на 98%, – Костинский

Формальный показатель соблюдения требований законодательства в переходный период относительно языковых квот на телевидении составляет 98%. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«В среднем формальный показатель выполнения требований законодательства в переходный период действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98%. Это произошло за счет требований, согласно которым доля передач и фильмов, выполненных на государственном языке, засчитывается телевизионный продукт собственного и национального производства», — отметил Костинский.

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Первая волна мониторинга телеканалов длилась шесть недель — с 16 октября по 26 ноября. За это время Нацсовет проверил эфир 36-ти общенациональных и спутниковых каналов относительно объема украинского языка. Каждый вещатель мониторился течение одной недели с 07:00 до 22:00. Также продолжается мониторинг 210 региональных и местных телеканалов в отношении соблюдения языковых квот.

Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации», передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту. Закон также предусматривает, что доля новостных программ на телевидении должна составлять 75%.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% общего лицензионного сбора этого канала.

В течение первого года (до 13 октября 2018 года) будет действовать переходный период. Требования закона в этот период предусматривают, что фильмы и передачи собственного производства телерадиоорганизаций и национальный аудиовизуальный продукт входят в квоты, несмотря на язык их выполнения. В то же время фильмы и передачи, не являющиеся национальным продуктом, должны озвучиваться или дублироваться на украинском языке.

телевидение, квоты, Сергей Костинский
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