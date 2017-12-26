Аграрный фонд увеличил экспорт муки на 70%

ЧАО «Аграрный фонд», один из крупнейших государственных операторов на аграрном рынке Украины, по итогам 2017 года нарастил экспорт муки на 70%. Об этом в интервью «НВ Бизнес» сообщил генеральный директор компании Андрей Радченко.

«Аграрный сектор [глобальный] действительно бьет рекорды. Мы тоже ощутили, что причастны к экспорту и увеличению экспортной выручки, которая поступила в Украину, — сказал топ-менеджер. -Аграрный фонд, в частности, экспортировал 17 тыс. тонн муки. Это на 70% больше, чем в прошлом году».

В будущем сезоне позитивная динамика, скорее всего, сохранится, так как АФ наращивает мощности по переработке. Менеджмент компании ведет переговоры с турецкой компанией — одним из производителей мельничного оборудования. «Рассматриваем возможность постройки современного мельничного комплекса. При этом очень стараемся привлечь турецкое финансирование под этот проект. В ближайшее время, думаю, сможем заключить контракт на поставку мельничного оборудования. А на строительство и введение в эксплуатацию этого объекта уйдет около года», -говорит Радченко.

По его словам, для увеличения национального экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью Украина должна пройти путь глобальной модернизации и развития перерабатывающей промышленности, привлекая инвестиции в том числе в постройку новых объектов глубокой переработки зерна, и в целом переработки продуктов питания.

На внутреннем рынке в продовольственном сегменте АФ концентрирует усилия на рознице, на фасованной продукции. Как отметил Андрей Радченко, якорным продуктом была и остается мука, но в 2018 году компания будет расширять линейку бакалейной продукции — рис, сахар и т.д.