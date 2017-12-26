Полиция открыла уголовное производство из-за антисемитских надписей в Одессе

По фактам антисемитских надписей на одесских зданиях — объектах еврейского наследия — полиция открыла уголовное производство. Об этом на своей странице в Faceboo написал советник председателя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до пяти лет.

«Несмотря на основания полагать, что эти надписи — очередные элементы антигосударственных провокаций в регионе, тем не менее, надеюсь, что негодяи будут установлены и понесут должное наказание», — отметил Форостяк.