Госпогранслужба усилила контроль на границе на время праздников

Государственная пограничная службы Украины усилила контроль на границе, пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда/выезда на время новогодних праздников. Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Серватюк, передает пресс-служба МВД Украины.

По словам Серватюка, на сегодняшний день ситуация на границе остается стабильной. Он также добавил, что граница охраняется в усиленном режиме, а в пунктах пропуска и на КПВВ осуществляется углубленный контроль.

«Госпогранслужба усилила меры в отношении лиц категорий риска, с которыми проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия, направленные на выявление причастности к террористической деятельности, перемещения оружия», — добавил Серватюк.

Напомним, ранее сообщалось о попытке прорыва через границу в Сумской области. В частности, автомобиль после пограничного контроля направили в зону таможенного контроля, однако при проверке водитель совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска.



