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В МВФ рассказали, какие риски несет в себе госбюджет Украины на 2018 год

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В МВФ рассказали, какие риски несет в себе госбюджет Украины на 2018 год

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что основным риском бюджета на 2018 год является быстрый рост расходов. Об этом передает Экономическая правда.

«Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов — темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости», — заявил Люнгман.

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Он также напомнил, что сейчас между МВФ и Украиной работает четырехлетняя программа, срок которой истекает в марте 2019 года.

«Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий», — заявил Люнгман.

Он отметил, что в диалоге с украинским правительством МВФ сфокусирован на успешном внедрении действующей программы.

Люнгман также рассказал, какие цели являются важными для налогово-бюджетной политики. Первая цель заключается в сокращении долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне. Второй целью является контроль текущих расходов, к примеру, фонда зарплат и пенсий с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли. Третья — внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

Он резюмировал, добавив, что важно сохранять реалистичность ожиданий, которые положили в основу бюджета.

«Фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок, ассигнование государственных инвестиций реализовывалось без усиления налоговой нагрузки», — сказал он.

МВФ, госбюджет, Йоста Люнгман
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