Глава Национальной полиции Сергей Князев прогнозирует, что 2018 год будет тяжелым для его подчиненных, поскольку криминогенная ситуация в стране остается сложной. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции во вторник, 26 декабря, сообщает Укринформ.

«Почему 2018 год будет тяжелым? Потому что криминогенная ситуация в государстве не становится значительно лучше, и мы, как и в начале 2017 года, планируем более твердые факторы противодействия совершению правонарушений в нашей стране и готовим себя к этому», — сказал Князев.

Он уклонился от ответа на вопрос о важнейшtq победt Нацполbwbb в 2017 году, отметив, что «одна или две-три какие-то ситуативные победы не могут оценить деятельности всей полиции».

По словам Князева, самым главным стала минимизация потерь среди личного состава Нацполиции, а также то, что она меняется в сторону превенции преступлений.

«То есть мы перестаем быть карательным органом или органом, который разгоняет и там (командует — ред.) „Всем сидеть тихо!“. Нет, мы обеспечиваем общественную безопасность во время массовых мероприятий, тысячи которых были проведены в этом году. Я вам дал статистку количества травмированных полицейских — вот это меня беспокоит больше, чем какие-то ситуативные победы», — резюмировал глава Нацполиции.

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Как сообщал Укринформ, ранее на пресс-конференции глава Нацполиции Князев сообщил, что в течение 2017 года полиция поддерживала безопасность во время проведения 72 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 28 миллионов граждан. Более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, в ходе которых пострадали как участники акций, так и полицейские. С начала года при обеспечении общественного порядка 1443 сотрудники полиции и Национальной гвардии получили травмы различной степени тяжести.