Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке во вторник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,78 грн, продать — по 27,85 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с пятницей, курс американской валюты в покупке снизился на 12 копеек, а в продаже — на 25 копеек. 22 декабря доллар предлагали купить по 27,90 грн, продать — по 28,10 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 26 декабря вырос на 9 копеек и составляет 27,95 грн/доллар.