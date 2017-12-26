Местные бюджеты получат 5% ренты на добычу нефти в 2018 году

В 2018 году местные бюджеты будут получать 5% поступлений от уплаты ренты за добычу нефти и газа, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает «Урядовый портал».

«Речь идет о пяти областях, но думаем ввести это и для других территорий», — сказал Зубко.

Также, по его словам, если бы общинам предоставили возможность получать доход от ренты из песка, то сразу бы навели порядок с песчаными карьерами. Также это касается добычи янтаря.

«Кроме того, есть огромное количество неоформленной сельскохозяйственной земли. По моему мнению, органы местного самоуправления постепенно наведут порядок, и поступления средств по этой статье доходов увеличится», — подчеркнул чиновник.

На сегодня, по данным профильного Комитета Верховной Рады по 32 млн га сельхозугодий уплачиваются налоги только за 21 млн.

Напомним, 21 декабря 2017 министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что поддерживает введение рентной платы на уголь.