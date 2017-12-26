«Киевэнерго» разделилась на две компании

22 декабря акционеры «Киевэнерго» решили выделить из состава компании оператора систем распределения — «ДТЭК «Киевские электросети», сообщили в пресс-службе компании.

На момент собрания акционеров крупнейшими владельцами голосующих акций «Киевэнерго» были подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited — 25%, DTEK Energy B.V. — 29%, Ornex Limited — 21% и ДТЭК Энерго — 18%.

«Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим «Киевэнерго» передает на баланс ЧАО «ДТЭК „Киевские электросети“ права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года», — говорится в сообщении.

При этом «Киевэнерго» сохранит за собой деятельность по поставке электроэнергии.

В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,4 млн акций «Киевэнерго» номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций «Киевэнерго» номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и «ДТЭК «Киевские электросети» номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.

«Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций „Киевэнерго“ и ДТЭК „Киевские электросети“», — уточняют в пресс-службе.

По данным пресс-службы «Киевэнерго», создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и «Киевэнерго». Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Енергия», тепловые сети и другие объекты, остается незыблемым.

Напомним, что в середине ноября акционеры компании «Киевэнерго» решили провести реорганизацию бизнеса путем разделения компании по видам деятельности.

Так, будут создану две новые компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая — поставкой электроэнергии. Такое решение акционеры объясняли требованиями закона «О рынке электроэнергии».

Как известно, 18 августа Фонд государственного имущества продал государственный пакет акций в размере 25% энергокомпании «Киевэнерго» за 759,633 миллиона гривен компании Ornex, принадлежащей корпорации СКМ Рината Ахметова.

К проведению аукциона акции «Киевэнерго» были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО «ДТЭК Энерго» (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций «Киевэнерго».