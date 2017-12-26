СБУ разрешила поляку Станчаку возглавлять «Укртрансгаз»

Служба безопасности Украины предоставила Павлу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы главой ПАО «Укртрансгаз», сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

«СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт (трудовое соглашение со Станчаком)», — отметили в пресс-службе во вторник.

Как сообщалось, «Нафтогаз» утвердил Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года, однако СБУ тогда не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

Назначение Станчака получило одобрение наблюдательного совета «Нафтогаза», а благодаря новым уставам НАК как акционер может назначать руководство дочерних компаний без дополнительных согласований с собственным акционером — Кабинетом министров.

Станчак в 2003-2004 годах работал в польском аналоге «Нафтогаза» — PGNiG. Он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС в Польше — Gaz-System S.A. Аналогичный путь должны пройти «Нафтогаз» и «Укртрансгаз» в соответствии с внедрением требований Третьего энергопакета.

В ноябре «Нафтогаз Украины» перевел Станчака на должность вице-президента «Укртрансгаза».