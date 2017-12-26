Сайдик призывает стороны обеспечить достойные условия обмена заложников 27 декабря

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик приветствует договоренности об обмене заложников 27 декабря и призывает стороны обеспечить условия обмена на должном уровне, пишет Интерфакс-Украина.
«Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников», — говорится в заявлении Сайдика.
Он также призвал стороны «обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену».
Как сообщалось, обмен заложников на Донбассе запланирован на среду, 27 декабря, что подтвердила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
«27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство», — написала она в Фейсбук.
По информации российских СМИ, глава так называемой «ДНР» Александр Захарченко утверждает, что обмен запланирован на «час дня».
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