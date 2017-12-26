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«Укргазвыдобування» решило не подписывать договора с «дочкой» PGNIG на бурение за 2,9 млрд грн

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«Укргазвыдобування» решило не подписывать договора с «дочкой» PGNIG на бурение за 2,9 млрд грн

ПАО «Укргазвыдобування» (УГВ) решило отменить подписание договоров с ООО «Полтава Сервисиз» (переименовано в «Эксало Дриллинг Украина», «дочка» PGNIG) на бурение скважин в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2019 гг.

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Согласно обнародованному в среду сообщению в ProZorro, соответствующее решение принято 13 декабря 2017 года. Первоначально планировалось заключить с «Полтава Сервисиз» договоры на бурение (лоты № 3,6,9,14) общей стоимостью 2 млрд 910,713 млн грн (с НДС).

В протоколе отмены закупки отмечается, что УГВ пересмотрело технические требования к тендеру, дополнив их позициями: наличие писем-отзывов от третьих лиц; опыт выполнения аналогичных договоров по проектным глубинам, конструкциям и профилям скважин; год выпуска бурового станка (не ранее 1997 года с последующей модернизацией в 2012-м или позднее, или выпуск станка в 2010-м или позднее); внесение изменений в техническую спецификацию станка; уточнение требований к опыту персонала; дополнение проекта договора привязкой к валюте; четкое разграничение обязанностей.

Претендентами на подписание договоров стали НАК «Надра Украины» (лоты № 6 и № 14), ПО «Белоруснефть» (лот № 3) и Hydro Drilling (лот № 9).

Кроме того, УГВ 22 декабря 2017 года подписало договор с Crosco Integrated Drilling & Well Services (Хорватия) по лоту № 2 стоимостью 480 млн 980,479 тыс. грн (с НДС). Первоначально УГВ также признало победителем этого лота «Полтава Сервисиз», но в конце августа отменило свое решение.

Таким образом, заключены договоры по восьми из 15 лотов тендера. Еще три лота (№ 11, № 13 и № 15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

Как сообщалось, «Укргазвыдобування» в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС).

Контракты уже подписаны с ООО «Спецмехсервис» (лот № 1 — 29 мая), Crosco (лоты № 8, № 10, № 2 — 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и Xinjiang Beiken (лоты № 4,5,7,12 — 5 сентября).

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по формуле 2+2+2, «то есть для каждого станка — заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года».

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м — в 2017 году, 16,5 млрд куб. м — в 2018 году, 18,3 млрд куб. м — в 2019 году, 20,1 млрд куб. м — в 2020-м.

УГВ в 2018 году планирует увеличить бурение в 1,9 раза (на 227 тыс. м) по сравнению с ожидаемым объемом в текущем году — до 484 тыс. м.

«Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

газ, Укргазвидобування, тендеры, PGNiG, бурение, газовые скважины
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