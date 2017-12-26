Парубий в ноябре заработал больше, чем Геращенко и Сыроид

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за ноябрь составила 20,4 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко — 19,9 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид — 18,7 тыс. гривен, говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.
Как уточняется, зарплата Парубия составила 20 371 гривну. При этом первый вице-спикер Геращенко получила в ноябре 19 870 гривен, а заместитель Сыроид — 18 734 гривны.
Среди председателей фракций и групп самую большую зарплату за октябрь получил Артур Герасимов («Блок Петра Порошенко») — 18 069 гривен.
Председатели «Народного фронта» Максим Бурбак и Радикальной партии Олег Ляшко заработали по 17 913 гривен.
Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заработал 17 425 гривен, сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник — 16 925 гривен, а председатель фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлия Тимошенко — 16 563 гривны.
Зарплата председателя фракции «Объединение «Самопомощь» Олега Березюка составила 15 587 гривен, сопредседателя «Відродження» Виктора Бондара — 14 596 гривен, сопредседателя ОБ Александра Вилкула — 14 507 гривен, а председателя группы «Воля народа» Ярослава Москаленко — 11 400 гривен.
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