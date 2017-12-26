В Украине за год зафиксировано более 400 случаев блокировки дорог из-за протестов

В Украине в течение 2017 года сотрудники Национальной полиции зафиксировали более 400 случаев блокировки дорог в рамках акций протеста, заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, пишет РБК-Украина.
«Еще один способ донесения проблемы до власти, который активно применялся в этом году общинами, — это блокирование дорог. Мы констатируем, что таких случаев было более 400», — сказал Князев.
По его словам, это свидетельствует о том, что градус напряжения в обществе после Революции Достоинства до сих пор остается достаточно большим.
Напомним, ранее Князев заявил, что в Украине с начала 2017 года в акциях протеста приняли участие почти 28 млн человек.
«В течение 2017 полиция обеспечивала безопасность во время проведения 72 тыс. массовых мероприятий..., в которых приняли участие около 28 млн граждан», — уточнил Князев.
По его словам, более 700 таких мероприятий сопровождались стычками, в ходе которых пострадали как активисты, так и правоохранители.
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