В Украине за год зафиксировано более 400 случаев блокировки дорог из-за протестов

В Украине в течение 2017 года сотрудники Национальной полиции зафиксировали более 400 случаев блокировки дорог в рамках акций протеста, заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, пишет РБК-Украина.

«Еще один способ донесения проблемы до власти, который активно применялся в этом году общинами, — это блокирование дорог. Мы констатируем, что таких случаев было более 400», — сказал Князев.

По его словам, это свидетельствует о том, что градус напряжения в обществе после Революции Достоинства до сих пор остается достаточно большим.

Напомним, ранее Князев заявил, что в Украине с начала 2017 года в акциях протеста приняли участие почти 28 млн человек.

«В течение 2017 полиция обеспечивала безопасность во время проведения 72 тыс. массовых мероприятий..., в которых приняли участие около 28 млн граждан», — уточнил Князев.

По его словам, более 700 таких мероприятий сопровождались стычками, в ходе которых пострадали как активисты, так и правоохранители.