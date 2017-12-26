Банкам-банкротам вернули 630 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает, что в течение ноября на счета ликвидируемых банков поступило 629,6 млн грн.

В Фонде отметили, что из наибольшая сумма — 383,4 млн грн получена от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 193 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками, 43,3 млн грн — от погашения ценных бумаг, и 9,9 млн грн — в качестве арендной платы.

От реализации активов 97,6 млн грн поступило в банк «Форум»; 50,9 млн грн — в Дельта Банк и 46,4 млн грн — в Фидобанк. От погашения кредитов 41,6 млн грн — поступил на счет Дельта Банка, 39 млн грн — в Платинум Банк и 29,5 млн грн — в банк «Финансы и Кредит».

С начала года общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 8 322,2 млн грн: 4 441,2 млн грн получено от продажи активов; 3 576,8 млн грн — от погашения кредитов; 200,5 млн грн — от погашения ценных бумаг; 103,7 млн грн — от аренды.