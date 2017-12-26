В «Нафтогазе» посчитали, сколько будут платить «Газпрому» за газ

В «Нафтогазе» посчитали, сколько Украина будет платить российскому «Газпрому» в 2018-2019 годах за газ, сообщил директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, «Газпром» платит за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа.

В комментариях Витренко отметил, что цена будет на уровне немецкого рынка.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.