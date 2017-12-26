Фонд гарантирования продает монеты на 25 млн грн

Накануне новогодних и Рождественских праздников Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу подарочные и коллекционные монеты, находящихся на балансе неплатежеспособных банков.

В Фонде сообщили, что всего на непосредственную продажу выставлено почти 30 тыс. монет пяти банков. Стоимость потенциальных подарков — от 12 грн до более 22 тыс. грн за единицу. Общая начальная стоимость всех выставленных на продажу монет превышает 25 млн грн.

Среди выставленных на продажу банка «Хрещатик» монет — золотая монета «Рождественская звезда» в блистере серии «Новый год и Рождество». Цена продажи — 15 330 грн, страна-производитель Польша.

Сразу несколько монет новогодне-рождественской тематики продает Кредитпромбанк: серебряная монета «Рождественская звезда» номиналом 1 доллар (вес монеты 28,28 г, проба 925) выставлена на продажу за 650 грн.

За 750 грн продается серебряная монета «Рождественская звезда с кристаллом Сваровски», номиналом — 2 доллара (проба 925). Страна-производитель — Польша.

Монета «Рождественская елочка», номиналом в 20 долларов (серебро, проба 925, производитель — Республика Кирибати) выставлены на продажу за 1 125 грн. Монета украшена цирконием и позолоченными элементами.

У банка «Финансы и Кредит» можно приобрести: серебряные монеты «С Новым годом» (Германия, номинал 5 долларов, вес 20,00 г, проба 925) — за 1 252,80 млн грн; монеты «Рождественский подарок» (Германия, номинал 5 долларов, вес 25,00 г, проба 925) — 820,80 грн; монеты «Рождество» (цветные) (Германия, номинал — 2 доллара, вес 25,00 г, проба Ag 925) — 1 168,80 грн.

Кроме того, на продажу выставлено серебряную памятную монету «четырехлистник клевера» серии «Монеты на счастье». Реверс — украшен изображением клевера и содержит капсулу с серебряным листочком клевера. Стоимость монеты — 708 грн.