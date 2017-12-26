Фонд гарантирования продает монеты на 25 млн грн

Накануне новогодних и Рождественских праздников Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу подарочные и коллекционные монеты, находящихся на балансе неплатежеспособных банков.
В Фонде сообщили, что всего на непосредственную продажу выставлено почти 30 тыс. монет пяти банков. Стоимость потенциальных подарков — от 12 грн до более 22 тыс. грн за единицу. Общая начальная стоимость всех выставленных на продажу монет превышает 25 млн грн.
Среди выставленных на продажу банка «Хрещатик» монет — золотая монета «Рождественская звезда» в блистере серии «Новый год и Рождество». Цена продажи — 15 330 грн, страна-производитель Польша.
Сразу несколько монет новогодне-рождественской тематики продает Кредитпромбанк: серебряная монета «Рождественская звезда» номиналом 1 доллар (вес монеты 28,28 г, проба 925) выставлена на продажу за 650 грн.
За 750 грн продается серебряная монета «Рождественская звезда с кристаллом Сваровски», номиналом — 2 доллара (проба 925). Страна-производитель — Польша.
Монета «Рождественская елочка», номиналом в 20 долларов (серебро, проба 925, производитель — Республика Кирибати) выставлены на продажу за 1 125 грн. Монета украшена цирконием и позолоченными элементами.
У банка «Финансы и Кредит» можно приобрести: серебряные монеты «С Новым годом» (Германия, номинал 5 долларов, вес 20,00 г, проба 925) — за 1 252,80 млн грн; монеты «Рождественский подарок» (Германия, номинал 5 долларов, вес 25,00 г, проба 925) — 820,80 грн; монеты «Рождество» (цветные) (Германия, номинал — 2 доллара, вес 25,00 г, проба Ag 925) — 1 168,80 грн.
Кроме того, на продажу выставлено серебряную памятную монету «четырехлистник клевера» серии «Монеты на счастье». Реверс — украшен изображением клевера и содержит капсулу с серебряным листочком клевера. Стоимость монеты — 708 грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.769,66 -0.0534
|2.801,27 -0.0548
|100 евро
|3.269,78 -0.0589
|3.325,02 -0.0472
|10 рублей
|4,37 0.0005
|4,82 0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|354.432,002.180,00
|Серебро
|4.521,0623,72
|Платина
|256.310,0035,00
|Палладий
|288.733,001.538,00
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