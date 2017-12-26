Суд отказал в иске акционеру банка «Народный капитал»

Постановлением Окружного административного суда Киева от 13 декабря полностью отказано в удовлетворении иска акционера банка «Народный капитал» Александра Вороняка.

Акционер требовал признать противоправным и отменить решение НБУ об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении временной администрации в банк «Народный капитал».

В Нацбанке сообщили, что суд пришел к выводам, что у регулятора были все основания для отнесения банка «Народный капитал» к категории неплатежеспособных и принимая данное решение он действовал правомерно.

Суд считает, что Нацбанк имеет право отнести проблемный банк к категории неплатежеспособных в любой день в течение 180-ти дневного срока.

Кроме того, миноритарный акционер банка не имеет права по закону обжаловать примененные меры воздействия к банку, как к юридическому лицу.

Как сообщалось, 19 января НБУ отнес ОАО «Банк Народный капитал» к категории неплатежеспособных, а Фонд начал процедуру вывода банка с рынка путем введения в нем временной администрации до 19 февраля, после чего продлил еще на месяц — до 19 марта. 9 марта банк был отправлен на ликвидацию.