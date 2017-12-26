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Журналисты ведущих украинских СМИ завершили обучающий экономический курс при поддержке ICU

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Журналисты ведущих украинских СМИ завершили обучающий экономический курс при поддержке ICU

23 декабря 2017 года, в Киеве состоялся первый выпуск студентов Центра усовершенствования экономической журналистики, основанного совместно Киевской школой экономики, VoxUkraine, финансовой группой ICU и компанией Visa.

34 журналиста ведущих украинских СМИ, среди которых «Интерфакс-Украина», «ЛигаБизнесИнформ». «Экономическая Правда», «1+1, «5 канал», «Новое время», «Финансовый клуб» и другие, прошли двухмесячный обучающий курс «Экономика, рынки и анализ данных».

Лучшие экономисты и финансовые аналитики страны, в том числе, специалисты ICU, разработали обучающие материалы и лекции, которые помогли слушателям курса разобраться в макроэкономическом анализе, государственных и корпоративных финансах, методах сбора, анализа и визуализации данных. На практических примерах журналисты выявили, как правительство может влиять на финансовое поведение людей и компаний, и, наоборот, как ожидания и убеждения граждан и бизнеса отражаются на экономике страны.

«Альберт Эйнштейн когда-то сказал: если вы не можете объяснить что-то просто – значит, вы этого не понимаете. Только экономическая грамотность, понимание мирового экономического контекста и места Украины в нем, и, разумеется, беспристрастность и незаангажированность, позволяют журналистам профессионально выполнять свою непростую работу. Нам приятно, что мы можем внести свою лепту в повышение качества деловой журналистики. Ведь это улучшает финансовую грамотность наших сограждан, делает прозрачнее и честнее коммуникации в государственном и частном секторе, и, в конечном счете, позитивно влияет на международный имидж страны», - отметил управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк.

Группа ICU (www.icu.ua) – независимая инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы более 500 млн. долларов. С 2010 года доходность флагмана группы CIS Opportunities Fund составила более 16% годовых, за вычетом платы за управление, по сравнению с годовым доходом менее 1% для индекса HFRI Emerging Markets Russia/Eastern Europe Index за аналогичный период.

Собственником компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Visa, ICU, Макар Пасенюк, KSE
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