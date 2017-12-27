Кабмин утвердил положение о биометрической системе верификации и идентификации граждан

Кабинет министров утвердил положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующее решение было принято во время заседания 27 декабря, передает «Правительственный портал».

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, положение было разработано на решении Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Проект предусматривает сбор биометрических данных лиц и их хранение в базах данных ГПСУ, МВД, СБУ, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля», — сказал Яровой.

Напомним, сегодня Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы.

С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.