Ощадбанк докапитализировали на 5,75 млрд грн

Кабмин решил докапитализировать Государственный Ощадный банк на 5,75 млрд гривен. Соответствующее решение было принято правительством 27 декабря.

В частности, правительство решило увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд грн путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.

Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.

В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд грн.

Ранее первый замминистра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Ощадбанку понадобится докапитализация, в связи с ухудшением качества кредитного портфеля.