Доллар на черном рынке подорожал в продаже

На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,78 грн, продать — по 27,88 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со вторником, курс американской валюты в покупке не изменился, а в продаже — вырос на 3 копейки. 26 декабря доллар предлагали купить по 27,78 грн, продать — по 27,85 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 27 декабря снизился на 1 копейку и составляет 27,94 грн/доллар.