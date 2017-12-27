Кабмин утвердил финплан «Укрэнерго» на 2018 год

Кабинет министров на заседании в среду утвердил финансовый план компании «Укрэнерго» на 2018 год с запланированной прибылью свыше 3,2 млрд гривен. Соотвествующее решение прийнято на заседании правительства в среду, 27 декабря, передает РБК-Украина.
В следующем году компания рассчитывает получить доход в сумме 8,048 млрд гривен, что на 161 млн гривен меньше, чем запланировано в 2017 году. Причина — снижение тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, включая плату за централизованное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины.
Тариф еще предстоит утвердить Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. «Компания ожидает уменьшение тарифа на 0,693 коп/кВт*ч с 6,93 до 6,24 коп/кВт*ч. Расчет финансового плана составлен на основании этого ожидаемого тарифа», — следует из сопроводительных документов к финплану.
Капитальные инвестиции «Укрэнерго» в 2018 году должны составить свыше 4,4 млрд гривен, выплаты в пользу государства — в пределах 2,3 млрд гривен.
Компания планирует привлечь в 2018 году кредитов на 1,7 млрд гривен, что почти на 0,5 млрд гривен больше, чем в 2017 году. «Укрэнерго» намерено получить средства в рамках действующих кредитных соглашениях, в том числе, с Европейским банком реконструкции и развития, правительством ФРГ, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми организациями.
Из документов к финплану также уточняется, что компания планирует уволить в 2018 году 1104 сотрудника. При этом средняя зарплата вырастет на 78,4% для административно-управленческого персона ла и на 24,6% — для работников. Это позволит при неизменных расходах на оплату труда обеспечить прием на работу и содержание лучших специалистов, сказано в пояснительной записке. Примечательно, что зарплата руководителя компании вырастет с 2,7 млн гривен до 6,1 млн гривен в год.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.765,76 -0.029
|2.796,69 -0.0383
|100 евро
|3.267,30 -0.0191
|3.322,16 -0.0171
|10 рублей
|4,37 0.0003
|4,83 0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|354.351,00-81,00
|Серебро
|4.520,03-1,03
|Платина
|254.854,00-1.456,00
|Палладий
|287.270,00-1.463,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016