Кабмин утвердил финплан «Укрэнерго» на 2018 год

Кабинет министров на заседании в среду утвердил финансовый план компании «Укрэнерго» на 2018 год с запланированной прибылью свыше 3,2 млрд гривен. Соотвествующее решение прийнято на заседании правительства в среду, 27 декабря, передает РБК-Украина.

В следующем году компания рассчитывает получить доход в сумме 8,048 млрд гривен, что на 161 млн гривен меньше, чем запланировано в 2017 году. Причина — снижение тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями, включая плату за централизованное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины.

Тариф еще предстоит утвердить Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. «Компания ожидает уменьшение тарифа на 0,693 коп/кВт*ч с 6,93 до 6,24 коп/кВт*ч. Расчет финансового плана составлен на основании этого ожидаемого тарифа», — следует из сопроводительных документов к финплану.

Капитальные инвестиции «Укрэнерго» в 2018 году должны составить свыше 4,4 млрд гривен, выплаты в пользу государства — в пределах 2,3 млрд гривен.

Компания планирует привлечь в 2018 году кредитов на 1,7 млрд гривен, что почти на 0,5 млрд гривен больше, чем в 2017 году. «Укрэнерго» намерено получить средства в рамках действующих кредитных соглашениях, в том числе, с Европейским банком реконструкции и развития, правительством ФРГ, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми организациями.

Из документов к финплану также уточняется, что компания планирует уволить в 2018 году 1104 сотрудника. При этом средняя зарплата вырастет на 78,4% для административно-управленческого персона ла и на 24,6% — для работников. Это позволит при неизменных расходах на оплату труда обеспечить прием на работу и содержание лучших специалистов, сказано в пояснительной записке. Примечательно, что зарплата руководителя компании вырастет с 2,7 млн гривен до 6,1 млн гривен в год.