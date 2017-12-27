Гройсман выступил за достройку шахты в Волынской области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за достройку шахты «№ 10 Нововолынская» в Волынской области. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

«В Нововолынске шахту № 10 нужно достраивать... это 400-500 млн грн, это задание», — заявил Гройсман.

Отметим, строительство данной шахты было начато в конце 1980-х годов, достройка активизировалась в декабре 2007 года. На начало 2013 год строительство достигло 87% уровня эксплуатационной готовности, но позже остановилось из-за забастовки в связи с задолженности по зарплате строителям. Запасы составляют около 37,8 млн тонн энергетического угля газовой группы.